В МИД России заявили о данном Зеленскому карт-бланше от США. К чему может привести разрешение наносить удары по России?

МИД: США сняли ограничения и разрешили Зеленскому наносить удары по России

США дали карт-бланш президенту Украины Владимиру Зеленскому, сняв ограничения и разрешив нанесение новых ударов по территории России. Об этом заявил глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

В Вашингтоне продолжают раскручивать спираль эскалации. Там пытаются оправдать собственные преступления и выгородить Киев. Более того, режиму Зеленского дают карт-бланш на нанесение американским оружием новых ударов по российской территории Алексей Полищук глава второго департамента стран СНГ МИД РФ

Полищук предупредил о непредсказуемых последствиях самообмана США

По словам дипломата, в Вашингтоне «продолжают грезить иллюзиями собственного превосходства» и рассчитывают нанести России «стратегическое поражение», после чего «отсидеться в безопасности за океаном».

Мало кто в американской элите осознает риски подобного самообмана, замешанного на высокомерии и недооценке противника Алексей Полищук глава второго департамента стран СНГ МИД РФ

Полищук предупредил, что последствия этого могут быть непредсказуемыми и для США, и для всего мира.

Дипломат напомнил о ракетной атаке на Севастополь

Также Полищук заявил, что вне всяких сомнений ракетная атака на Севастополь обеспечивалась американскими военными специалистами, которые осуществляли целенаведение, используя барражировавший в том районе беспилотник Пентагона.

На этот счет американскому послу в Москве и властям США были сделаны жесткие представления с предельно четким сигналом, что возмездие за теракт будет неотвратимым Алексей Полищук глава второго департамента стран СНГ МИД РФ

Дипломат подчеркнул, что безопасность жителей Крыма является безусловным приоритетом, для ее надежного обеспечения делается все.

Атака на Севастополь произошла 23 июня. Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили пять ракет ATACMS, одна из которых взорвалась над пляжем Учкуевка, когда там находились люди. По официальным данным, пострадали более 150 человек, четверых спасти не удалось.

Зеленский требовал от Байдена снятия ограничений на применение оружия

10 июля газета Neue Zürcher Zeitung писала, что украинский лидер Владимир Зеленский потребовал от президента США Джо Байдена снять все ограничения, «чтобы иметь возможность атаковать военные объекты на территории России западным оружием».

В материале отмечалось, что нетерпение украинского главы объясняется тем, что без «глубоких ударов» по российской территории Киев ничего не сможет сделать.

15 июля Зеленский заявил, что Украина добилась прогресса в вопросе использования западного оружия для ударов по России. По его словам, постоянное давление на западные страны, возможно, начинает приносить результаты.

Зеленский добавил, что если союзники не согласятся разрешить украинской армии бить западным оружием по российской территории, тогда она использует собственные разработки для атаки.