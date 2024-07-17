В приграничном регионе России после атаки ВСУ пострадала женщина

Смирнов сообщил о ранении женщины после атаки Любимовки дроном-камикадзе ВСУ

Украинский дрон-камикадзе атаковал село Любимовка, была ранена местная жительница. Ее госпитализировали в курскую областную больницу. О пострадавшей в своем Telegram рассказал временно исполняющий обязанности главы региона Алексей Смирнов.

Он отметил, что местную жительницу доставили в областную больницу для обследования и лечения. При этом остальных подробностей атаки дрона-камикадзе ВСУ врио главы региона не привел.

Утром 17 июля также Смирнов сообщил, что в Новоивановке три человека пострадали при атаке беспилотников ВСУ. Украинские коптеры атаковали автомобиль, водитель пострадал. Затем еще два человека — работники сельскохозяйственного предприятия — были ранены. Пострадавших доставили в районную больницу.

Незадолго до этого Смирнов докладывал о сброшенной взрывчатке Украины на местную пожарную часть. Он отмечал, что это произошло в поселке Теткино. Тогда был ранен один спасатель. Также повреждено несколько автомобилей.

В Минобороны России отчитались о пяти сбитых в ночь на 17 июля беспилотниках ВСУ. Утверждалось, что один дрон сбили в Белгородской области, а еще по два — в Воронежской и Брянской областях.