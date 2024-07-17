Возвращение Кузнецова из НХЛ в Россию опровергли

Агент Бабаев опроверг информацию о подписании Кузнецовым контракта со СКА

Агент Шуми Бабаев, представляющий интересы нападающего «Каролина Харрикейнс» Евгения Кузнецова, прокомментировал информацию о возвращении игрока в Россию и подписании контракта со СКА. Его слова приводит РИА Новости.

Бабаев заявил, что информация не соответствует действительности. «Не было пока никаких переговоров со СКА», — подчеркнул он.

В марте Кузнецова обменялив «Каролину» из «Вашингтон Кэпиталс». В составе команды он провел 63 матча, набрав 24 очка. Контракт с «Каролиной» рассчитан до конца сезона-2024/2025.

В конце 2023 года Кузнецов проходил программу помощи игрокам НХЛ. Программа работает с хоккеистами, страдающими от психологических проблем, а также алкогольной или наркотической зависимости. В 2019-м Кузнецов был дисквалифицирован за употребление кокаина.