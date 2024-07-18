Киркоров заплатил миллионы рублей за обучение своих детей в ОАЭ

Стоимость обучения детей Киркорова в Дубае составила более 10 млн рублей

Алла-Виктория и Мартин Киркоровы, дети известного эстрадного певца Филиппа Киркорова, учатся в международной швейцарской школе Swiss International Scientific School в Дубае. Об этом сообщает KP.RU.

Об этом стало известно в июне 2024 года после публикации видеоролика с участием Аллы-Виктории. На стене столовой можно увидеть эмблему учебного заведения, состоящую из трех красных и одного серого колец. Учатся дети в режиме полного пансиона с подъемом в 06:40 и отбоем в 22:00. Мальчики и девочки проживают в раздельных корпусах и могут видеться друг с другом только в учебное время.

более 11 миллионов рублей в год платит Филипп Киркоров за обучение своих детей в Дубае

В школе имеются шведский стол, 50-метровый бассейн, футбольное поле, теннисные корты, баскетбольные площадки, беговые дорожки. Учебное заведение оснащено лабораториями с современным оборудованием. В школе обучаются две тысячи человек возрастом от 3 до 18 лет, многие ученики поступили сюда из России, США, Швейцарии, Франции. Школьники могут ходить исключительно в форме.

Стоимость обучения одного ребенка в данной школе составляет 63 415 долларов (около 5,6 миллиона рублей) в год. Учитывая, что обучаются как Мартин, так и Алла-Виктория, Киркорову приходится платить примерно 11,2 миллиона. Эта сумма может увеличиваться, поскольку в нее не входят медицинская страховка, экскурсии, особые уроки и ряд других мероприятий. При этом остается неизвестным, собирается ли Киркоров вновь отправить своих детей туда в сентябре или он оставит их в России.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин рассказал о том, что соседи Киркорова сочли пристройку мансарды в пентхаусе мешающей другим жильцам дома. По словам эксперта, певцу уже давно плевать на законы России.