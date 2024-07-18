Лавров иронично прокомментировал поведение постпреда США в ООН

Лавров на заседании СБ ООН спросил, не ошиблась ли постпред США комнатой

Глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров во время заседания Совета Безопасности ООН по вопросу кризиса на Ближнем Востоке обратился к постоянному представителю США Линде Томас-Гринфилд. Российский дипломат спросил у Томас-Гринфилд, не ошиблась ли она комнатой.

«Я, кстати, хотел поинтересоваться у уважаемого представителя США: слушая сегодня представителя Израиля, у вас не возникло ощущение, что вы ошиблись комнатой и пришли не на ту дискуссию, которая была объявлена?» — заявил Лавров.

В рамках организованного Россией заседания Совбеза ООН по вопросу многостороннего сотрудничества Томас-Гринфилд посвятила выступление конфликту на Украине, хотя основной темой встречи являлся кризис на Ближнем Востоке.

Ранее трое активистов пытались сорвать выступление главы МИД России на заседании Совета Безопасности ООН. Произошедшее попало на видео. На записи видно, как две женщины поднялись с кресел, держа плакаты с надписями. Утверждается, что они были гостями израильской делегации и встали после речи израильского постпреда в ООН.