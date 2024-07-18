Уролог назвал неочевидный признак аденомы простаты

Аденома простаты не имеет специфических симптомов, а изменения, которые происходят из-за этого заболевания, развиваются так медленно, что многие мужчины их не замечают, предупредил уролог Николай Григорьев. Неочевидный признак заболевания, на который часто не обращают внимания, он назвал в беседе с «Газетой.Ru».

Григорьев указал, что после 40 лет в мужском организме неизбежно происходят возрастные изменения, которые могут привести к аденоме. По его словам, на ранних стадиях мужчина испытывают трудности при посещении туалета, например, ему требуется больше времени, чтобы началось мочеиспускание. В более запущенных случаях приходится тужиться, чтобы помочиться.

Григорьев уточнил, что симптомы аденомы простаты всегда связаны с мочеиспусканием. По его словам, это обусловлено анатомическим строением мужского организма: простата расположена под мочевым пузырем и через нее проходит мочеиспускательный канал.

Уролог также отметил, что заболевание не всегда имеет явные проявления, поэтому его легко запустить. Чтобы вовремя выявить нарушения, он посоветовал после 45 лет ежегодно проходить УЗИ предстательной железы.

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