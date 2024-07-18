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13:11, 18 июля 2024Спорт

Вице-президент Аргентины поддержала обвиненного в расизме футболиста сборной страны

Вице-президент Аргентины Вильярруэль поддержала обвиненного в расизме Фернандеса

Фото: Mariana Nedelcu / Reuters

Вице-президент Аргентины Виктория Вильярруэль на своей странице в социальной сети X поддержала игрока национальной сборной Энцо Фернандеса, обвиненного в расизме.

Она отметила, что Аргентина является свободной страной, в которой никогда не было колоний и граждан второго сорта. «Ни одна колониальная страна не будет нас запугивать за песню или за то, что мы говорим правду, которую они не хотят признавать. Перестаньте изображать возмущение, лицемеры. Энцо, я поддерживаю тебя», — написала политик.

Ранее во время празднования победы в Кубке Америки аргентинцы в автобусе спели песню, в которой высмеивается африканское происхождение игроков сборной Франции. Ее фрагмент попал в прямую трансляцию, которую в социальных сетях вел Фернандес.

Позже стало известно, что Федерация футбола Франции (FFF) обратится с жалобой на аргентинцев в Международную федерацию футбола (ФИФА).

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      Алексей Гусев
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