Яшина признали лучшим вратарем всех времен

FourFourTwo признал Льва Яшина лучшим вратарем всех времен

FourFourTwo опубликовал список из 32 лучший вратарей всех времен.

Лучшим издание признало советского вратаря Льва Яшина. «Он был уникальным, лучшим русским футболистом всех времен и неподражаемым вратарем мирового класса», — говорится в материале.

На втором месте рейтинга расположился чемпион мира 2014 года в составе сборной Германии Мануэль Нойер. Замкнул тройку лучших англичанин Гордон Бэнкс, победитель ЧМ-1966.

Ранее FourFourTwo включил Яшина в число самых влиятельных футболистов в истории (49-е место). Также советский спортсмен

вошел в список лучших игроков в истории чемпионатов мира по футболу (16-е место).

Яшин — олимпийский чемпион 1956 года, пятикратный чемпион СССР и победитель Кубка европейских наций 1960-го. Яшин является единственным вратарем в истории, который получил «Золотой мяч» (1963).