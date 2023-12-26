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09:58, 26 декабря 2023Спорт

Яшин вошел в число самых влиятельных футболистов в истории

Советский вратарь Лев Яшин вошел в число самых влиятельных футболистов в истории

Фото: Rfpl_org / Globallookpress.com

FourFourTwo опубликовал список из 50 самых влиятельных футболистов в истории.

В их число вошел советский футболист Лев Яшин, он занял 49-е место. «Он одевался во все черное, словно демон отделяя нападающего от ворот», — отмечается в материале. Яшин оказался единственным советским и российским игроком в топ-50.

Ранее FourFourTwo включил Яшина в число лучших игроков в истории чемпионатов мира по футболу. Он занял 16-е место из 33 в списке.

Яшин — олимпийский чемпион 1956 года, пятикратный чемпион СССР и победитель Кубка европейских наций 1960-го. Яшин является единственным вратарем в истории, который получил «Золотой мяч» (1963).

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