Советский вратарь Лев Яшин вошел в число самых влиятельных футболистов в истории

FourFourTwo опубликовал список из 50 самых влиятельных футболистов в истории.

В их число вошел советский футболист Лев Яшин, он занял 49-е место. «Он одевался во все черное, словно демон отделяя нападающего от ворот», — отмечается в материале. Яшин оказался единственным советским и российским игроком в топ-50.

Ранее FourFourTwo включил Яшина в число лучших игроков в истории чемпионатов мира по футболу. Он занял 16-е место из 33 в списке.

Яшин — олимпийский чемпион 1956 года, пятикратный чемпион СССР и победитель Кубка европейских наций 1960-го. Яшин является единственным вратарем в истории, который получил «Золотой мяч» (1963).