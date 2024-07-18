Женщины украли и проглотили золото на 2,6 миллиона рублей

В Индии женщины украли и проглотили украшения, но не смогли скрыться от полиции

В штате Раджастхан, Индия, три женщины проглотили украденные украшения, чтобы скрыться от полиции, и все равно попались. Об этом сообщает News9 Live.

Во время религиозного праздника группа воров, состоящая из четырех женщин и двух мальчиков, смешалась с толпой и срывала с шей посетительниц храма золотые цепочки и ожерелья. Местные жители принялись ловить преступников: мальчики смогли сбежать, но женщин поймали и отвели в отделение полиции.

Сотрудники полиции не нашли у женщин украденных украшений и заподозрили, что те успели их проглотить. Рентген подтвердил эту догадку: пропавшее золото оказалось в желудках задержанных женщин. Его общая стоимость оценивается в 2,5 миллиона рупий (2,6 миллиона рублей).

Ранее сообщалось, что в США мужчина в леопардовом комбинезоне украл хомяков и уснул на скамейке. Его подозревают во взломе нескольких магазинов в торговом центре.

