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16:27, 19 июля 2024Силовые структуры

Бывший глава российского городского округа отказался от дачи показаний

Бывший глава Шатуры Артюхин не признал вину по делу о растрате 221,5 млн рублей

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Бывший глава городского округа Шатура Алексей Артюхин не признал вину по делу о растрате 221,5 миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Московской области.

Кроме того, Артюхин отказался от дачи показаний. Он возражал против заключения под стражу и просил отправить его под домашний арест.

Ранее суд отправил чиновника в СИЗО. Там он будет находиться до 17 сентября.

Артюхину предъявили обвинение по части 4 статьи 160 («Растрата в особо крупном размере») УК РФ. По версии следствия, он растратил около 221,5 миллиона рублей из бюджета. Эти деньги выделялись на строительство водозабора и очистных сооружений.

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      Екатерина Кашурникова
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