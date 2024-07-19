Фотографии теннисистов для Олимпийских игр высмеяли в сети

Медведева и Джоковича на фото для Олимпийских игр сравнили с преступниками

Фотографии теннисистов, сделанные для Олимпийских игр-2024, высмеяли на странице The Tennis Letter в соцсети X.

«Олимпийские фотографии, на которых все выглядят как преступники», — так подписали авторы подборку из восьми снимков, на которых запечатлены участники турнира. По мнению пользователей, Даниил Медведев выглядит как представитель русской мафии, а Новак Джокович оказался похож на собаку из мема.

На Играх в Париже выступят семь российских теннисистов. В одиночном разряде сыграют Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Павел Котов, Екатерина Александрова, Мирра Андреева и Диана Шнайдер. В парном разряде выступят дуэты Медведев — Сафиуллин, Андреева — Шнайдер и Александрова — Веснина.

Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа. Россияне и белорусы допущены на турнир в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов.