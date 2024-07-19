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07:17, 19 июля 2024Россия

В Госдуме захотели разрешить депутатам носить огнестрельное оружие

Хамзаев предложил разрешить депутатам Госдумы носить огнестрельное оружие

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

В Госдуме захотели разрешить депутатам носить боевое огнестрельное оружие. С таким предложением выступил член комитета нижней палаты парламента по безопасности Султан Хамзаев в беседе с РИА Новости.

Парламентарий привел в пример инициативу Росгвардии, которая предложила дать право на огнестрельное оружие высокопоставленным сотрудникам Центробанка. «У депутатов должна быть такая возможность с учетом особого внимания, в том числе врагов России, к депутатам, возможным провокациям», — сказал Хамзаев.

Он также предложил обязать депутатов сдавать нормы ГТО и проходить курсы оказания первой помощи. По словам политика, не все парламентарии имеют возможность организовать себе личную охрану, а мере безопасности нужно предпринять.

Ранее в Центробанке объяснили, что, согласно закону «Об оружии», его представители уже могут получать во временное пользование некоторые модели оружия. Новый проект постановления уточняет список должностей, которые имеют на это право. Согласно предложению Росгвардии, ряду высокопоставленных сотрудников Банка России предлагается выдавать пистолет или пистолет-пулемет.

ЖЗЛ
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