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11:31, 20 июля 2024Россия

В России прокомментировали планы Зеленского встретиться с Трампом

Депутат Чепа: Трамп захочет встретиться с Зеленским из-за грядущих выборов
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Кандидат в президенты США Дональд Трамп захочет встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в рамках предвыборной кампании, считает первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. В разговоре с «Лентой.ру» он прокомментировал планы украинского лидера провести переговоры с американским политиком.

«Я думаю, что такая встреча, конечно же, состоится. К ней будет стремиться Трамп в первую очередь, потому что ему это выгодно, это ход предвыборной кампании, он декларирует, что он в короткие сроки добьется перемирия, поэтому ему какие-то шаги надо делать в оправдание таких заявлений. Я уверен, что не только в этом направлении он будет делать шаги», — сказал депутат.

Сейчас выборы в США, очень многое декларируется, в соответствии с этим относительно Украины карты будут очень сильно разыгрываться в Америке

Алексей Чепадепутат Госдумы

Владимир Зеленский заявил, что согласовал встречу с Дональдом Трампом. «Договорились с президентом Трампом обсудить во время личной встречи, какие именно шаги могут сделать мир честным и действительно продолжительным», — сообщил он. Других подробностей он не привел.

В ночь на 20 июля политики созвонились. Это был их первый телефонный разговор с момента окончания президентского срока Дональда Трампа. Зеленский поздравил собеседника с официальным выдвижением на пост президента США от Республиканской партии и осудил покушение на политика в Пенсильвании. Трамп, в свою очередь, назвал беседу очень хорошей.

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