«Вычеркивают из страны советскую историю». Канделаки обвинила власти Киргизии в русофобии. Что на это ответил Бишкек?

Власти Киргизии ответили Тине Канделаки на обвинения в русофобии

Власти Киргизии ответили на слова российской телеведущей Тины Канделаки, которая ранее обвинила Бишкек в русофобии и потворстве Западу, и призвали отдельных публичных персон быть осторожными с высказываниями.

Несколькими днями ранее Канделаки выразила свою позицию относительно сноса в центре Бишкека памятник архитектуры республиканского значения — музея Панфиловской дивизизии. Культурное учреждение было построено в 1969 году, его экспозиция была посвящена документам, вещам и трофеям бойцов 8-й Гвардейской стрелковой дивизии, получившей название Панфиловской. Здание музея было снесено 15 июля.

Фото: Жоомарт Ураимов / РИА Новости

Канделаки выразила мнение, что аварийное здание можно было восстановить, но вместо этого власти города отобрали его для сноса и, таким образом, «плюнули в лицо» защитникам Москвы.

По ее словам, базу для русофобии готовили в Киргизии давно. К ее формированию якобы причастны организации, одна из которых, в частности, вела деятельность на деньги, поступающие из США. Канделаки отметила, что подобную картину ранее было можно увидеть на Украине, в Казахстане и Армении. Так, она напомнила о существующих в Армении десятках прозападных фондов и оппозиционных СМИ и 17 миллионах долларов, которые США выделили на их содержание.

В руководстве Кыргызстана, в их парламенте давно сидит группа управляемых политиков, которые с подачи Запада вычеркивают из страны советскую историю, наше общее прошлое, заменяя их ненавистью к русским. А начинается все вот так — со старого музея Тина Канделаки телеведущая

В Бишкеке призвали Канделаки «не вносить разлад» в отношения с Россией

Комментируя обвинения Канделаки, глава пресс-службы президента Киргизии Дайырбек Орунбеков призвал медийных персон не провоцировать ухудшение отношений между странами и назвал высказывания подобные тому, что сделала Канделаки, неприемлемыми и противоречащими духу киргизско-российских отношений. Он также напомнил, что Киргизия — это суверенное и многонациональное государство, где русский язык является официальным, а культура России — неотъемлемой частью истории и жизни граждан.

Мы никому не позволим спекулировать на такой деликатной и чувствительной теме, как историческая память и героический подвиг лучших представителей кыргызского, русского и других народов, родившихся в Кыргызстане и других государствах Центральной Азии и сражавшихся бок о бок Дайырбек Орунбеков глава пресс-службы президента Киргизии

Орунбеков заметил, что заявления о русофобии на руку тем, кто стремится подорвать стратегическое партнерство и союзничество между Киргизией и Россией. Он пригласил Канделаки изучить историю Киризгии, посетить страну и выразил уверенность, что мнение телеведущей кардинально поменяется.

Здание музея Панфилова в Бишкеке Фото: Минкульт Киргизии

Кроме того, глава пресс-службы президента Киргизии высказался об аварийном состоянии здания музея. Он подчеркнул, что решение о его сносе было принято после скрупулезного анализа культурного учреждения. Комиссия зафиксировала в нем наличие следов пожара, протечек, трещины, а также несоответствие сейсмическим нормам. По его словам, дальнейшая эксплуатация здания представляла опасность для людей, а его ремонт был невозможен.

Между тем здание музея до сих пор можно найти в государственном списке памятников истории и культуры Бишкека.

Путин называл потрясающим невежеством снос памятников за границей

Ранее неоднократно сообщалось о сносе советских памятников на Украине, в странах Прибалтики, а также других государствах, включая Финляндию. Зимой этого года президент России Владимир Путин на встрече со студентами Балтийского федерального университета имени И. Канта затронул тему сноса российских и советских памятников за границей.

Глава государства назвал это потрясающим невежеством. Он отметил, что Россия, в отличие от некоторых соседей, ничего не уничтожает и бережно относится к исторической памяти.

Это, конечно, потрясающее невежество и непонимание того, где они живут, что делают и что за этим последует Владимир Путин президент России

Перед этим в болгарском городе Пловдиве депутаты от партии «Демократы за сильную Болгарию» предложили демонтировать советский памятник воину-освободителю «Алеша» до конца 2024 года. Согласно их идее, после демонтажа памятник предполагается перенести в другое место. В свою очередь, Госдума РФ осудила планы болгарских властей и призвала не идти на поводу у провокаторов. Там также напомнили о том, что прообраз Алеши — солдат Красной армии Алексей Иванович Скурлатов — внес вклад в восстановление линий связи в Болгарии.