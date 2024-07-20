Власти Киргизии ответили на слова российской телеведущей Тины Канделаки, которая ранее обвинила Бишкек в русофобии и потворстве Западу, и призвали отдельных публичных персон быть осторожными с высказываниями.
Несколькими днями ранее Канделаки выразила свою позицию относительно сноса в центре Бишкека памятник архитектуры республиканского значения — музея Панфиловской дивизизии. Культурное учреждение было построено в 1969 году, его экспозиция была посвящена документам, вещам и трофеям бойцов 8-й Гвардейской стрелковой дивизии, получившей название Панфиловской. Здание музея было снесено 15 июля.
Канделаки выразила мнение, что аварийное здание можно было восстановить, но вместо этого власти города отобрали его для сноса и, таким образом, «плюнули в лицо» защитникам Москвы.
По ее словам, базу для русофобии готовили в Киргизии давно. К ее формированию якобы причастны организации, одна из которых, в частности, вела деятельность на деньги, поступающие из США. Канделаки отметила, что подобную картину ранее было можно увидеть на Украине, в Казахстане и Армении. Так, она напомнила о существующих в Армении десятках прозападных фондов и оппозиционных СМИ и 17 миллионах долларов, которые США выделили на их содержание.
В руководстве Кыргызстана, в их парламенте давно сидит группа управляемых политиков, которые с подачи Запада вычеркивают из страны советскую историю, наше общее прошлое, заменяя их ненавистью к русским. А начинается все вот так — со старого музея
В Бишкеке призвали Канделаки «не вносить разлад» в отношения с Россией
Комментируя обвинения Канделаки, глава пресс-службы президента Киргизии Дайырбек Орунбеков призвал медийных персон не провоцировать ухудшение отношений между странами и назвал высказывания подобные тому, что сделала Канделаки, неприемлемыми и противоречащими духу киргизско-российских отношений. Он также напомнил, что Киргизия — это суверенное и многонациональное государство, где русский язык является официальным, а культура России — неотъемлемой частью истории и жизни граждан.
Мы никому не позволим спекулировать на такой деликатной и чувствительной теме, как историческая память и героический подвиг лучших представителей кыргызского, русского и других народов, родившихся в Кыргызстане и других государствах Центральной Азии и сражавшихся бок о бок
Орунбеков заметил, что заявления о русофобии на руку тем, кто стремится подорвать стратегическое партнерство и союзничество между Киргизией и Россией. Он пригласил Канделаки изучить историю Киризгии, посетить страну и выразил уверенность, что мнение телеведущей кардинально поменяется.
Кроме того, глава пресс-службы президента Киргизии высказался об аварийном состоянии здания музея. Он подчеркнул, что решение о его сносе было принято после скрупулезного анализа культурного учреждения. Комиссия зафиксировала в нем наличие следов пожара, протечек, трещины, а также несоответствие сейсмическим нормам. По его словам, дальнейшая эксплуатация здания представляла опасность для людей, а его ремонт был невозможен.
Между тем здание музея до сих пор можно найти в государственном списке памятников истории и культуры Бишкека.
Путин называл потрясающим невежеством снос памятников за границей
Ранее неоднократно сообщалось о сносе советских памятников на Украине, в странах Прибалтики, а также других государствах, включая Финляндию. Зимой этого года президент России Владимир Путин на встрече со студентами Балтийского федерального университета имени И. Канта затронул тему сноса российских и советских памятников за границей.
Глава государства назвал это потрясающим невежеством. Он отметил, что Россия, в отличие от некоторых соседей, ничего не уничтожает и бережно относится к исторической памяти.
Это, конечно, потрясающее невежество и непонимание того, где они живут, что делают и что за этим последует
Перед этим в болгарском городе Пловдиве депутаты от партии «Демократы за сильную Болгарию» предложили демонтировать советский памятник воину-освободителю «Алеша» до конца 2024 года. Согласно их идее, после демонтажа памятник предполагается перенести в другое место. В свою очередь, Госдума РФ осудила планы болгарских властей и призвала не идти на поводу у провокаторов. Там также напомнили о том, что прообраз Алеши — солдат Красной армии Алексей Иванович Скурлатов — внес вклад в восстановление линий связи в Болгарии.