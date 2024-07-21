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10:26, 21 июля 2024Спорт

В «Реале» одной фразой рассказали о роли Мбаппе

Тренер Анчелотти рассказал о роли Мбаппе в «Реале» фразой «куда-нибудь пристрою»

Фото: Antonio Calanni / AP

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти одной фразой рассказал о роли новичка, французского форварда Килиана Мбаппе в клубе. Его слова приводит Sky Sport Italia.

«Я его куда-нибудь пристрою, мы найдем ему место в команде», — заявил специалист.

Мбаппе объявил о переходе в «Реал» 3 июня. Официально он был представлен 16 июля. Отмечалось, что нападающий получит 150 миллионов евро в качестве подписного бонуса и будет зарабатывать 15 миллионов евро в год.

Мбаппе — чемпион мира 2018 года в составе сборной Франции, победитель Лиги наций, а также семикратный чемпион Франции в составе ПСЖ и «Монако». Трансферная стоимость 25-летнего футболиста оценивается в 180 миллионов евро.

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      Дарья Коршунова
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