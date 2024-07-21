Володин прилетел на Кубу с высокопоставленными депутатами Госдумы

Спикер Госдумы Володин прибыл на Кубу с рабочим визитом

Спикер Госдумы Вячеслав Володин прилетел на Кубу с рабочим визитом, сообщает РИА Новости. Он прибыл в страну с делегацией, состоящей из высокопоставленным депутатов.

Как отмечает агентство, в аэропорту Гаваны Володина «ожидал теплый прием».

В составе делегации, которая прибыла на Кубу вошли председатель комитета по обороне Андрей Картаполов, председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн, председатель комитета по международным делам Леонид Слуцкий, а также председатель комитета по энергетике Павел Завальный.

Вместе с ними в Гавану прилетели также заместители председателя Госдумы Иван Мельников, Александр Бабаков, Владислав Даванков и Борис Чернышов.

Ранее Володин посетил Никарагуа. Спикер встретился с президентом страны Даниэлем Ортегой, который заявил, что НАТО приближает свое поражение из-за Украины, усугубляя кризис в регионе. Он также назвал санкции против России преступными и подчеркнул, что они ослабляют не только сам Запад, но и весь мир.