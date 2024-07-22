Еврокомиссия провела слушания по делу о пошлинах на китайские электромобили

ЕК по требованию SAIC Motor провела слушание дела о пошлинах на электромобили

Еврокомиссия (ЕК) 19 июля провела специальное слушание по делу о введении пошлин на импорт в ЕС электромобилей из КНР по требованию китайского автопроизводителя SAIC Motor. Об этом со ссылкой на заявление компании пишет ТАСС.

Сообщается, что SAIC передала ЕК свои доводы против введения компенсационных мер и «активно защищала свои законные права и интересы». Компания также предупредила о возможных дальнейших юридических мерах, применяемых в ответ на «незаконное» решение Еврокомиссии. Ожидается, что окончательное решение по делу будет вынесено 2 ноября.

Еврокомиссия с 4 июля ввела импортные пошлины в размере до 37,6 процента на электромобили из Китая. Для SAIC Motor они будут максимальными. Китайских автопроизводителей в ЕС обвинили в нарушении правил ВТО и манипулировании рынком с помощью государственных субсидий. Эксперты подсчитали, что новые тарифы ЕС на импорт китайских электрокаров обойдутся Пекину почти в четыре миллиарда долларов.