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14:35, 22 июля 2024Экономика

Еврокомиссия провела слушания по делу о пошлинах на китайские электромобили

ЕК по требованию SAIC Motor провела слушание дела о пошлинах на электромобили

Фото: cnsphoto / Reuters

Еврокомиссия (ЕК) 19 июля провела специальное слушание по делу о введении пошлин на импорт в ЕС электромобилей из КНР по требованию китайского автопроизводителя SAIC Motor. Об этом со ссылкой на заявление компании пишет ТАСС.

Сообщается, что SAIC передала ЕК свои доводы против введения компенсационных мер и «активно защищала свои законные права и интересы». Компания также предупредила о возможных дальнейших юридических мерах, применяемых в ответ на «незаконное» решение Еврокомиссии. Ожидается, что окончательное решение по делу будет вынесено 2 ноября.

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Еврокомиссия с 4 июля ввела импортные пошлины в размере до 37,6 процента на электромобили из Китая. Для SAIC Motor они будут максимальными. Китайских автопроизводителей в ЕС обвинили в нарушении правил ВТО и манипулировании рынком с помощью государственных субсидий. Эксперты подсчитали, что новые тарифы ЕС на импорт китайских электрокаров обойдутся Пекину почти в четыре миллиарда долларов.

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