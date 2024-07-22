Появились подробности о сгоревшей заживо на квесте в Дагестане девушке

Shot: сгоревшая заживо на квесте в Дагестане девушка работала фитнес-тренером

Одна из посетительниц квеста в Дагестане, которая сгорела там заживо, работала персональным тренером. Такие подробности о 25-летней девушке приводит Telegram-канал Shot.

По его информации, жертва пожара год назад получила сертификат, который давал ей право работать персональным фитнес-тренером. До этого девушка работала ассистентом врача-ортодонта.

25-летняя россиянка, предварительно, пришла на квест вместе с подругой и ее мужем. Участников квеста приковали наручниками к стулу и пугали бензопилой — тогда в помещении начался пожар.

Ранее стало известно, что 19-летняя студентка, заживо сгоревшая на квесте в Дагестане, вышла замуж за пять дней до случившегося. Россиянка активно выкладывала фотографии со свадьбы в соцсети. Последние снимки новобрачная загрузила в свой аккаунт прямо перед походом на хоррор-квест.

О случившемся в Дагестане стало известно в понедельник, 22 июля. В квартире, где проходил квест, начался пожар — огонь распространился по помещению, когда ведущий квеста поджег перчатку, раскрывая одно из заданий. Двух девушек спасти не удалось, за жизнь 20-летнего россиянина борются врачи. Следователи возбудили уголовное дело.