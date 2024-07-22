Российский футболист объяснил переход в европейский клуб

Футболист Худяков объяснил переход в «Штурм» желанием играть в еврокубках

Российский вратарь Даниил Худяков объяснил переход из московского «Локомотива» в австрийский «Штурм». Его слова приводятся на сайте европейской команды.

Футболист заявил, что хотел выступать в еврокубках, а «Штурм» регулярно это делает. Он подчеркнул, что трансфер поможет ему улучшить свои результаты. «Хочу усердно работать с другими вратарями и всей командой, а также надеюсь, что смогу провести успешный сезон», — добавил Худяков.

О переходе 20-летнего голкипера в «Штурм» стало известно ранее 22 июля. Игрок присоединился к новому клубу на правах свободного агента, он подписал контракт до 2028 года. Финансовые условия сделки не уточняются.

Голкипер — воспитанник «Локомотива». Все матчи железнодорожников в прошлом сезоне он провел в запасе. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Худякова в один миллион евро.