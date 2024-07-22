Снявший судимость командир штурмового отряда СВО требует вернуть три машины. Он планирует использовать их на передовой

Снявший судимость командир штурмового отряда СВО требует вернуть деньги и BMW

Командир штурмового отряда Батыр Бекмурадов, участвующий в СВО, потребовал после снятия судимости вернуть ему три автомобиля для использования на передовой. Об этом узнал «Коммерсантъ».

Отставной майор спецназа ВДВ был осужден в 2016 году на 15 лет за участие в перестрелке и организацию похищения иностранца в Москве. Тогда суд постановил изъять финансовые средства в различной валюте, два внедорожника Nissan Patrol и представительский BMW 730.

Отбывавший срок в липецкой колонии строгого режима Бекмурадов заключил контракт с Минобороны. Его отряд участвовал в штурмах на херсонском направлении, после окончания первого контракта и получения медали «За отвагу» с него была снята судимость.

Сейчас автомобили находятся на спецстоянке ГУ МВД по Москве, числятся на ответственном хранении и не могут быть возвращены без постановления следователя. Бекмурадов обратился в Генпрокуратуру через приемную по защите прав участников спецоперации и их семей, но его заявление было передано в прокуратуру Москвы, а оттуда спущено в ГСУ ГУВД по Москве, на действия или бездействие чьих сотрудников и жаловался военный.

Прокуратура оказывает поддержку ветеранам СВО

Ранее сенатор Константин Долгов указал, что ключевая задача прокуратуры — это соблюдение прав военнослужащих и всех участников СВО, обеспечение законных прав членов их семей. «Здесь обращается очень много законов. Мы продолжаем принимать новые, расширяем правовую базу. Те, кто исполняет свой воинский долг, кто обеспечивает безопасность страны, должны быть максимально защищены на федеральном и региональном уровнях. И эта работа дает свои плоды», — подчеркнул политик.

В результате прокуроры откликаются на каждую жалобу бойцов СВО. В частности, российский участник спецоперации потерял диплом о получении среднего профессионального образования и пошел на серьезный шаг ради повышения — продвижения по службе он добился через прокуратуру. Без диплома ему не могли присвоить очередное воинское звание. Для решения проблемы и выдачи дубликата документа хватило устного обращения в надзорный орган.

Также в Генеральной прокуратуре России заинтересовались ослепшим бойцом СВО из Ростовской области, пожаловавшимся на отсутствие положенных ему выплат. Участник штурма Артемовска (украинское название — Бахмут) заявил, что до сих пор не получил никаких положенных за ранение выплат. По словам военного, «все как будто забыли» о нем. Ведомство организовало проверку по факту возможных нарушений законодательства.