В Кремле прокомментировали отказ в аккредитации российских журналистов на Олимпийские игры

Песков: отказ в аккредитации журналистов на Олимпийские игры неприемлем

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал отказ в аккредитации российских журналистов на Олимпийские игры в Париже. Его слова передает ТАСС.

«Мы считаем неприемлемыми такие решения. Мы считаем, что они ущемляют свободу СМИ не косвенно, а напрямую», — сказал он.

Представитель Кремля также заявил, что Россия хотела бы увидеть реакцию на случившееся международных правозащитных организаций, которые следят за обеспечением правил свободы СМИ.

Ранее на это решение Парижа отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она заявила, что для президента Франции Эммануэля Макрона права журналистов и свобода слова являются пустым звуком.

До этого стало известно, что Франция отказала в аккредитации некоторым журналистам из России на освещение Олимпийских игр. В МВД страны заявили, что этот шаг связан с подозрениями сотрудников российских СМИ в шпионаже.

Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа. Российские и белорусские атлеты будут выступать на ней под нейтральным флагом. Также сообщалось, что спортсмены из России не смогут участвовать в церемонии открытия Олимпиады.