В российском городе задержали иностранца за домогательства к семилетней девочке

В Петербурге задержали иностранца, домогавшегося семилетней девочки

В Санкт-Петербурге задержали 36-летнего гражданина одной из стран ближнего зарубежья, домогавшегося семилетней девочки. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По его данным, 17 июля иностранец приставал к ребенку на пересечении Шуваловского проспекта и улицы Оптиков. В полицию обратился отец потерпевшей.

Отмечается, что следователи уже возбудили уголовное дело. Кроме того, в отношении задержанного составили административный протокол по статье о нарушении правил въезда или режима пребывания в России.

Ранее стало известно, что в Чувашии 54-летний педофил-рецидивист из Новочебоксарска получил 18 лет лишения свободы за сексуальное насилие над ребенком.