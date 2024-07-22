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20:21, 22 июля 2024Силовые структуры

В российском городе задержали иностранца за домогательства к семилетней девочке

В Петербурге задержали иностранца, домогавшегося семилетней девочки

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В Санкт-Петербурге задержали 36-летнего гражданина одной из стран ближнего зарубежья, домогавшегося семилетней девочки. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По его данным, 17 июля иностранец приставал к ребенку на пересечении Шуваловского проспекта и улицы Оптиков. В полицию обратился отец потерпевшей.

Отмечается, что следователи уже возбудили уголовное дело. Кроме того, в отношении задержанного составили административный протокол по статье о нарушении правил въезда или режима пребывания в России.

Ранее стало известно, что в Чувашии 54-летний педофил-рецидивист из Новочебоксарска получил 18 лет лишения свободы за сексуальное насилие над ребенком.

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      Екатерина Кашурникова
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