Врачи запретили Исмаилову летать на самолете после поражения от Минеева

Врачи запретили Магомеду Исмаилову летать на самолете после поражения от Минеева

Врачи запретили российскому бойцу смешанного стиля (ММА) Магомеду Исмаилову летать на самолете после поражения от соотечественника Владимира Минеева в бою по правилам бокса. Об этом ТАСС сообщили в команде Исмаилова.

Там не пояснили, с чем конкретно связан временный запрет. «Он будет восстанавливаться и лечиться в Москве», — заявили в команде Исмаилова.

Ранее в команде Минеева оценили целесообразность проведения четвертого боя против Исмаилова. Представители спортсмена отметили, что не заинтересованы еще в одном поединке.

В ночь на воскресенье, 21 июля, Минеев и Исмаилов провели бой по правилам бокса. Встреча завершилась победой Минеева единогласным решением судей.