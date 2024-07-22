Врачи запретили Исмаилову летать на самолете после поражения от Минеева

Врачи запретили российскому бойцу смешанного стиля (ММА) Магомеду Исмаилову летать на самолете после поражения от соотечественника Владимира Минеева в бою по правилам бокса. Об этом ТАСС сообщили в команде Исмаилова.
Там не пояснили, с чем конкретно связан временный запрет. «Он будет восстанавливаться и лечиться в Москве», — заявили в команде Исмаилова.
Ранее в команде Минеева оценили целесообразность проведения четвертого боя против Исмаилова. Представители спортсмена отметили, что не заинтересованы еще в одном поединке.
В ночь на воскресенье, 21 июля, Минеев и Исмаилов провели бой по правилам бокса. Встреча завершилась победой Минеева единогласным решением судей.