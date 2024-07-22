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14:44, 22 июля 2024Спорт

Врачи запретили Исмаилову летать на самолете после поражения от Минеева

Врачи запретили Магомеду Исмаилову летать на самолете после поражения от Минеева
Магомед Исмаилов

Магомед Исмаилов. Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Врачи запретили российскому бойцу смешанного стиля (ММА) Магомеду Исмаилову летать на самолете после поражения от соотечественника Владимира Минеева в бою по правилам бокса. Об этом ТАСС сообщили в команде Исмаилова.

Там не пояснили, с чем конкретно связан временный запрет. «Он будет восстанавливаться и лечиться в Москве», — заявили в команде Исмаилова.

Ранее в команде Минеева оценили целесообразность проведения четвертого боя против Исмаилова. Представители спортсмена отметили, что не заинтересованы еще в одном поединке.

В ночь на воскресенье, 21 июля, Минеев и Исмаилов провели бой по правилам бокса. Встреча завершилась победой Минеева единогласным решением судей.

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      Алексей Гусев
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