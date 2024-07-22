«Я не парился с Бастрыкиным». Михалков ответил на обвинения в доносе на режиссера Беркович через баню с главой СК

Никита Михалков опроверг информацию о доносе на режиссера Беркович

Режиссер Никита Михалков ответил на обвинения в доносе на театрального режиссера Евгению Беркович (включена Росфинмониторингом в реестр экстремистов и террористов). Информация об этом ранее была озвучена в эфире телеканала «Дождь» (внесен Минюстом в реестр иноагентов), где утверждалось, что Михалков пожаловался на режиссера главе Следственного комитета России (СКР) Александру Бастрыкину во время похода в баню.

Я никогда не парился в бане с Александром Ивановичем Бастрыкиным. Я никогда в жизни не видел в глаза госпожу Беркович, не смотрел ее спектакли к своему, наверное, стыду, не читал ее поэзии Никита Михалков кинорежиссер

Кроме того, Михалков возмутился слову «донос», отметив, что в его понимании донос — это когда человек жалуется кому-то другому на третье лицо, совершающее «тайные противоправные действия». «Какой донос, когда спектакль Беркович идет с 2020 года, стихи ее читают, печатают, какой донос, на кого?» — поинтересовался продюсер.

Он назвал обвинения в свой адрес глупыми и бездарными.

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Беркович приговорили к шести годам колонии по делу об оправдании терроризма

Евгению Беркович и драматурга Светлану Петрийчук (включена Росфинмониторингом в реестр экстремистов и террористов) 8 июля приговорили к шести годам лишения свободы по делу об оправдании терроризма. По данным обвинения, он имел место быть в спектакле «Финист — Ясный сокол». В постановке рассказывалось о россиянках, которые заочно вышли замуж за представителей радикального исламизма и переехали в Сирию.

Срок их наказания будет исчисляться с 1 мая 2023 года — со дня задержания. Данное время будет зачтено из расчета один день в СИЗО за один день в колонии. В 2026 году заключенные смогут получить право на условно-досрочное освобождение.

В середине июля защита обжаловала приговор.

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Беркович прокомментировала приговор суда словами« тюрьма — не могила»

Оглашение приговора режиссер прокомментировала словами «тюрьма — не могила, срок — не резина», отметив, что на этом жизнь не заканчивается.

Бороться дальше будем, по принципу "не догоним, хоть согреемся". А там, глядишь, что и выгадаем Евгения Беркович театральный режиссер

Вторая осужденная — Петрийчук — заявила, что стала жертвой величайшего абсурда. Она указала, что порядка 20 свидетелей в суде подтвердили, что в пьесе «Финист — Ясный Сокол» нет места оправданию терроризма.

По мнению драматурга, ее произведение направлено на предотвращение преступления. Изложенным в нем способом она пыталась исследовать мотивы правонарушения. Она добавила, что не нужно быть ни кандидатом искусствоведения, ни экспертом-лингвистом, чтобы понять ее позицию.

В поддержку фигуранток выступали многие известные деятели культуры, среди которых оказались актеры Вениамин Смехов и Ксения Раппопорт, Юлия Пересильд, Данила Козловский, худрук Александринского театра Валерий Фокин, режиссер Кирилл Серебренников и другие.