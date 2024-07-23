Станислав Черчесов заявил, что не сможет выучить весь казахский язык

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов оценил шансы выучить казахский язык. Об этом он высказался в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, он выучил несколько слов, которые нужны в обиходе. «Буду и дальше учить, но понятно, что весь язык не выучу. Ходовые слова надо знать, поэтому буду вживаться по полной», — заявил тренер.

Ранее необходимость изучения казахского языка российским специалистом оценил президент Казахстанской федерации футбола Адилет Барменкулов. «Черчесову не нужно знать казахский язык, главное — понимать наш менталитет, традиции и культуру. Он должен уметь кратко изъясниться и поприветствовать на нашем языке», — заявил функционер.

28 июня стало известно о конфликте Черчесова с одним из журналистов после вопроса на казахском. «Почему ты так ко мне обращаешься? По-осетински можно тебе отвечать?» — спросил тренер.