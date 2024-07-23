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20:49, 23 июля 2024Спорт

Футболиста Сафонова заметили в Париже с разбитым лицом

Mash: футболиста Матвея Сафонова заметили в Париже с разбитым лицом

Кадр: Telegram-канал Mash

Вратаря сборной России и французского ПСЖ Матвея Сафонова заметили в Париже с разбитым лицом. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Источник опубликовал видео, на котором 25-летний футболист раздает автографы болельщикам в столице Франции. При этом видно, что на спортсмене порвана футболка, а его левое веко зашито. Подробности произошедшего не уточняются.

7 июня Сафонову запретили выезд из России из-за невыплаты алиментов. После перерасчета голкипер оказался должен бывшей жене и дочери 60 миллионов рублей. Приставы списали часть долга в пользу бывшей жены, однако он по-прежнему должен более 59 миллионов рублей.

ПСЖ объявил о переходе Сафонова 14 июня. Контракт с российским вратарем рассчитан до 2029 года.

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      Анастасия Борисова
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