Комик Галустян поддержал Глюкозу после скандального выступления в Красноярске

Комик Михаил Галустян поддержал певицу Глюкозу (настоящее имя — Наталья Чистякова-Ионова) после скандального выступления в Красноярске. Сообщение, в котором он призвал артистку беречь себя, юморист опубликовал под постом в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), в котором она высказалась о концерте.

«Наташа, поправляйся, малыш. В жизни всякое бывает. Мы рядом. Мы вместе. Береги себя. Посылаю лучи добра», — написал Галустян, обращаясь к певице.

Ранее Глюкоза, комментируя выступление в Красноярске, заявила, что причиной ее странного поведения на сцене стал прием антидепрессантов и снотворных. По словам певицы, проблемы со здоровьем у нее начались из-за стресса.

Глюкоза выступила в Красноярске 20 июля. Концерт был посвящен Дню металлурга. Странности в поведении певицы начались после того, как она исполнила две песни. По словам очевидцев, артистка не могла связно говорить, пела мимо нот и чесала интимные места. После этого организатор мероприятия решил подать на нее в суд.