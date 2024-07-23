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18:27, 23 июля 2024Забота о себе

Некоторых россиян призвали отказаться от холодных супов

Биолог Ирина Лялина предупредила, что холодные супы могут раздражать желудок

Фото: Becca Tapert / Unsplash

Холодные супы, например, окрошка или гаспачо, сохраняют больше витаминов, чем горячие, но в то же время они полезны не для всех, рассказала исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина. В беседе с «Известиями» биолог призвала некоторых россиян отказаться от таких блюд.

Холодные супы содержат свежие овощи и фрукты, не подвергшиеся термической обработке, сказала Лялина. Благодаря этому в них сохраняется большое количество минералов и витаминов. Холодные супы малокалорийны и хорошо утоляют жажду. Однако есть их можно не всем, добавила эксперт.

Например, сильно соленые супы противопоказаны людям с заболеваниями почек. В период простуды холодные супы могут вызвать дополнительное напряжение организма и спровоцировать ухудшение самочувствия. «При гастрите, язвенной болезни, панкреатите и других заболеваниях ЖКТ холодные блюда способны вызывать дискомфорт, так как могут раздражать слизистую оболочку желудка», — предупредила биолог.

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Ранее Лялина предостерегла гипертоников от усердной работы на даче. По ее словам, в жару у людей с этим заболеванием возникают проблемы со здоровьем.

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      Вера Владзиевская
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