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18:56, 23 июля 2024Спорт

В отношении Нурмагомедова возбудили дело

В отношении Нурмагомедова возбудили исполнительное производство из-за долгов

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

В отношении бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова возбудили исполнительное производство из-за долгов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на банк данных ФССП РФ.

Дело было открыто из-за долгов спортсмена по налогам на более 79,3 миллиона рублей. По информации Telegram-канала Mash, приставы запустили процедуру поиска имущества Нурмагомедова для последующего изъятия и продажи.

11 мая Mash сообщал, что Нурмагомедов задолжал ФНС 306,2 миллиона рублей. Отмечалось, что счета связанных с ним бойцовской лиги Eagle FC и благотворительного фонда были заблокированы. При этом в команде бывшего бойца назвали информацию о долге неточной.

Нурмагомедов трижды защитил титул чемпиона UFC в легком весе, после чего в 2020 году завершил карьеру. Всего спортсмен одержал 29 побед в 29 профессиональных поединках в смешанных единоборствах. После окончания выступлений Нурмагомедов занялся тренерской деятельностью.

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      Анастасия Борисова
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