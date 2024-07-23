В отношении Нурмагомедова возбудили дело

В отношении Нурмагомедова возбудили исполнительное производство из-за долгов

В отношении бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова возбудили исполнительное производство из-за долгов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на банк данных ФССП РФ.

Дело было открыто из-за долгов спортсмена по налогам на более 79,3 миллиона рублей. По информации Telegram-канала Mash, приставы запустили процедуру поиска имущества Нурмагомедова для последующего изъятия и продажи.

11 мая Mash сообщал, что Нурмагомедов задолжал ФНС 306,2 миллиона рублей. Отмечалось, что счета связанных с ним бойцовской лиги Eagle FC и благотворительного фонда были заблокированы. При этом в команде бывшего бойца назвали информацию о долге неточной.

Нурмагомедов трижды защитил титул чемпиона UFC в легком весе, после чего в 2020 году завершил карьеру. Всего спортсмен одержал 29 побед в 29 профессиональных поединках в смешанных единоборствах. После окончания выступлений Нурмагомедов занялся тренерской деятельностью.