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15:47, 23 июля 2024Спорт

В России высказались о трансляции Олимпиады в Париже

Депутат Журова: в этом году России не стоит транслировать Олимпиаду в Париже
Светлана Журова

Светлана Журова. Фото: Russian State Duma Photo Service / Globallookpress.com

В этом году российским телеканалам не стоит транслировать Олимпиаду в Париже, считает олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова. В разговоре с «Лентой.ру» она высказалась об освещении соревнований в условиях ограничений для российских спортсменов.

«В этой ситуации, которая сейчас сложилась, транслировать не нужно. Это недешевое удовольствие — закупка прав на трансляцию, поэтому для большинства людей не очень понятно, почему из их налогов должны пойти деньги в Международный олимпийский комитет (МОК), за границу, чтобы транслировать Олимпийские игры, когда там нет наших», — считает депутат.

Если бы мы сейчас сказали, что будем транслировать, поверьте, цифры были бы неприятные для каналов. Они бы работали бы себе в очень большой убыток, и никакие спонсоры бы не пришли на эти трансляции

Светлана Журовадепутат Госдумы

По мнению парламентария, жители страны в большинстве случаев предпочитают смотреть крупные соревнования с участием российских спортсменов.

«Цифры просмотров обычных соревнований у нас в стране от четырех до десяти процентов максимум. Только пиковые соревнования, те же Олимпийские игры, когда выступали наши и попадали в финал, в эти моменты просмотры были достаточно высокими. Как только не было наших или соревнования не являлись значимыми, люди просто не смотрели. Ради этого покупать права, тратить деньги и отдавать им нет смысла. Многие смотрели Олимпийские игры исключительно потому, что там были наши спортсмены», — добавила она.

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МОК убрал со своего сайта информацию о показах Олимпийских игр 2024 года в Париже для российских телезрителей. До этого в организации сообщали, что жители России смогут посмотреть Игры, однако теперь этой информации нет.

13 июля Sports.ru сообщал, что российские телеканалы впервые за 40 лет не будут транслировать Олимпиаду. Это связано с тем, что отечественные спортсмены будут участвовать в соревнованиях под нейтральным флагом.

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