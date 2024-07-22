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19:47, 22 июля 2024Спорт

МОК убрал информацию о трансляциях Олимпиады для россиян

МОК убрал с своего сайта информацию о трансляциях Олимпиады-2024 для россиян

Фото: Ludvig Thunman / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Информация о планируемых трансляциях Олимпийских игр 2024 года в Париже для российских зрителей пропала с сайта Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом сообщает РИА Новости.

До этого на сайте МОК появилась информация, согласно которой организация планировала бесплатно покаывать для зрителей из России соревнования Игр в Париже. На данный момент эта страница не доступна.

13 июля портал Sports.ru сообщил, что российские телеканалы впервые за 40 лет не покажут Олимпийские игры. Отмечалось, что решение связано с тем, что отечественные спортсмены смогут выступить на соревнованиях лишь в нейтральном статусе.

Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 россиян. Часть атлетов отказались от участия в турнире, несмотря на получение квот и приглашений от МОК.

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      Анастасия Борисова
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