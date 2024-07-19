Россияне увидят Олимпийские игры

Российские зрители смогут увидеть трансляции Олимпиады-2024 на сайте МОК

Российские зрители смогут увидеть Олимпийские игры 2024 года в Париже. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Международный олимпийский комитет (МОК).

В МОК заявили, что трансляция будет вестись на сайте организации. Ранее все федеральные телеканалы России отказались от показа Игр-2024.

13 июля портал Sports.ru сообщил, что российские телеканалы впервые за 40 лет не покажут Олимпийские игры. Отмечалось, что решение связано с тем, что отечественные спортсмены смогут выступить на соревнованиях лишь в нейтральном статусе.

Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 россиян. Часть атлетов отказались от участия в турнире, несмотря на получение квот и приглашений от МОК.