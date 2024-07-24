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07:45, 24 июля 2024Экономика

Бакальчук опровергла участие мужа в управлении Wildberries

Бакальчук заявила, что ее муж Владислав не участвует в управлении Wildberries
Татьяна Бакальчук

Татьяна Бакальчук. Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Основательница маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук заявила, что ее супруг Владислав не участвует в управлении компанией. Об этом она заявила в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале.

«Что касается бизнеса: у Владислава действительно один процент акций, что подтверждено вот этим документом, и он не принимает участия в управлении компанией», — отметила она.

Ранее Бакальчук заявил об отстранении от управления Wildberries. Он рассказал, что супруга его заблокировала. По его словам, создание объединенной с Russ компании велось без него.

Накануне Владислав Бакальчук заявил о попытке рейдерского захвата Wildberries. Татьяна опровергла информацию об этом и объявила о начале бракоразводного процесса.

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      Марина Совина
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