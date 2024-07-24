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15:15, 24 июля 2024Россия

Находившаяся во внедорожнике во время взрыва жена офицера сообщила о предстоящей операции

Жена пострадавшего при взрыве в Москве офицера сообщила, что ей сделают операцию
СюжетВзрыв в Подмосковье

Фото: Shamil Zhumatov / Reuters

Находившаяся во внедорожнике во время взрыва в Москве жена пострадавшего офицера сообщила, что ей сделают операцию. О предстоящей процедуре она рассказала RT.

Утром 24 июля на парковке жилого дома на севере Москвы взорвался внедорожник Toyota Land Cruiser. В машине в это время находились два человека — женщина и мужчина в возрасте 49-50 лет.

Изначально сообщалось, что якобы пострадал офицер Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба Вооруженных сил (ВС) России Андрей Торгашов и его жена. Но позже эту информацию опровергли — выяснилось, что потерпевший его тезка, занимающий должность замначальника войсковой части в Подмосковье, офицер Генштаба Вооруженных сил (ВС) России.

По предварительным данным, в результате взрыва водителю оторвало части ног, а его спутница получила рваные раны лица.

«У меня травмы не такие серьезные (...) операция будет», — сообщила в комментарии RT жена военного.

Момент закладки СВУ под внедорожник офицера Минобороны попал на видео. На кадрах видно, как ночью неизвестный в светлой толстовке подходит к машине и устанавливает взрывчатку на днище в районе водительского сиденья.

Сообщалось, что до этого он 11 минут сидел на детской площадке и якобы разговаривал по видеосвязи с украинскими кураторами. Следственный Комитет уже установил личность подозреваемого.

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      Елена Торубарова
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