Токио выразил Москве протест из-за санкций против своих предпринимателей. Почему Япония боится ответных мер России?

Япония выразила протест РФ из-за санкций против 13 ее граждан

Япония выразила протест России из-за введенных против ее 13 граждан санкций, сообщил генеральный секретарь японского правительства Есимаса Хаяси.

Политик также пообещал, что правительство Японии продолжит принимать меры «для защиты компаний и деловой деятельности в России».

Меры, о которых объявила российская сторона, ограничивают законную деятельность японских компаний, и мы считаем их совершенно неприемлемыми Есимаса Хаяси генеральный секретарь японского правительства

Россия ввела санкции против крупных японских предпринимателей

В ответ на санкции Токио Москва бессрочно запретила въезд в страну 13 гражданам Японии. Среди них главы компаний, в том числе президент Toyota Motor Тоеда Акио и основатель корпорации Rakuten (владеет Viber) Микитани Хироси. Среди прочих в санкционный список попали президент Японского агентства по международному сотрудничеству Танака Акихико, президент Musashi Fuso Фукухара Тэрухико, президент Shinsei Bussan Ивамацу Сэйго и другие предприниматели.

Акио Тоёда Фото: Kyodo / Reuters

Подобный шаг со стороны Москвы стал ответом на ограничительные меры Токио. 21 июля власти Японии расширили санкционный список российских физических и юридических лиц — в него включены еще 11 граждан и 41 организация, в том числе шестеро представителей ЦИК России — секретарь Наталья Бударина и пятеро членов комиссии.

Всего с марта 2022 года Япония ввела персональные санкции против 1070 человек из России и ограничения против 847 компаний.

В Японии боятся российских санкций из-за их влияния на связи с Украиной

Как заявил дипломатический источник телеканала NHK, санкции против 13 граждан Японии могут оказать негативное влияние на компании, желающие помочь в восстановлении Украины. «Это возмутительный ответ. Мы обеспокоены тем, что это может оказать психологическое давление на японские компании, которые хотят принять участие в помощи по восстановлению Украины», — заявил собеседник NHK.

Ранее Минобороны Японии призывало мировое сообщество «не мириться с действиями России». В ежегодном докладе ведомства — Белой книге по обороне отмечалось, что у Москвы «не осталось иного выбора, кроме как заплатить высокую цену». Вместе с тем японское оборонное ведомство признало, что Россия способна вести боевые действия длительное время, несмотря на многочисленные санкции.