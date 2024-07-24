Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:58, 24 июля 2024Мир

Токио выразил Москве протест из-за санкций против своих предпринимателей. Почему Япония боится ответных мер России?

Япония выразила протест РФ из-за санкций против 13 ее граждан
СюжетСанкции против России:

Фото: Toru Hanai / Reuters

Япония выразила протест России из-за введенных против ее 13 граждан санкций, сообщил генеральный секретарь японского правительства Есимаса Хаяси.

Политик также пообещал, что правительство Японии продолжит принимать меры «для защиты компаний и деловой деятельности в России».

Меры, о которых объявила российская сторона, ограничивают законную деятельность японских компаний, и мы считаем их совершенно неприемлемыми

Есимаса Хаясигенеральный секретарь японского правительства

Россия ввела санкции против крупных японских предпринимателей

В ответ на санкции Токио Москва бессрочно запретила въезд в страну 13 гражданам Японии. Среди них главы компаний, в том числе президент Toyota Motor Тоеда Акио и основатель корпорации Rakuten (владеет Viber) Микитани Хироси. Среди прочих в санкционный список попали президент Японского агентства по международному сотрудничеству Танака Акихико, президент Musashi Fuso Фукухара Тэрухико, президент Shinsei Bussan Ивамацу Сэйго и другие предприниматели.

Акио Тоёда

Акио Тоёда

Фото: Kyodo / Reuters

Подобный шаг со стороны Москвы стал ответом на ограничительные меры Токио. 21 июля власти Японии расширили санкционный список российских физических и юридических лиц — в него включены еще 11 граждан и 41 организация, в том числе шестеро представителей ЦИК России — секретарь Наталья Бударина и пятеро членов комиссии.

Всего с марта 2022 года Япония ввела персональные санкции против 1070 человек из России и ограничения против 847 компаний.

Материалы по теме:
Западный бизнес передумал уходить из России. Почему богатейшие компании мира не торопятся покидать страну?
Западный бизнес передумал уходить из России.Почему богатейшие компании мира не торопятся покидать страну?
21 июня 2024
Тихоокеанский рубеж. Япония наращивает военную мощь и укрепляет союз с США. Чем это угрожает России?
Тихоокеанский рубеж.Япония наращивает военную мощь и укрепляет союз с США. Чем это угрожает России?
3 февраля 2023

В Японии боятся российских санкций из-за их влияния на связи с Украиной

Как заявил дипломатический источник телеканала NHK, санкции против 13 граждан Японии могут оказать негативное влияние на компании, желающие помочь в восстановлении Украины. «Это возмутительный ответ. Мы обеспокоены тем, что это может оказать психологическое давление на японские компании, которые хотят принять участие в помощи по восстановлению Украины», — заявил собеседник NHK.

Ранее Минобороны Японии призывало мировое сообщество «не мириться с действиями России». В ежегодном докладе ведомства — Белой книге по обороне отмечалось, что у Москвы «не осталось иного выбора, кроме как заплатить высокую цену». Вместе с тем японское оборонное ведомство признало, что Россия способна вести боевые действия длительное время, несмотря на многочисленные санкции.

Что думаешь? Оцени!
      Алина Гончарова
      Обсудить
      Последние новости

      Токио выразил Москве протест из-за санкций против своих предпринимателей. Почему Япония боится ответных мер России?

      Глава Еврокомиссии захотела встретиться с премьером Британии для перезагрузки отношений

      Раскрыта личность пострадавшего от взрыва в автомобиле Toyota военнослужащего

      Крупный итальянский банк назвал сроки сокращения бизнеса в России

      В регионе России кратно увеличили выплату за подписание контракта для участия в СВО

      Уехавший в Израиль телеведущий пожаловался на проблемы с работой

      Патриарх Кирилл лишил сана записавшего видео с вагнеровцами священника

      Напившийся с друзьями в отеле турист упал с балкона и не выжил

      Обнаружен неизвестный климатический феномен

      Успенская назвала артистов-иноагентов предателями

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше