В США ответили на угрозы WADA о спортивной изоляции

Глава USADA Тайгарт призвал к реформам в WADA в ответ на угрозы изоляцией

Президент Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт ответил на угрозы главы Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольда Баньки спортивной изоляцией страны. Его слова приводятся на сайте организации.

Тайгарт призвал к реформам в WADA и обвинил Международный олимпийский комитет (МОК) в том, что организация опустилась до угроз в попытке заставить замолчать недовольных действиями агентства. «WADA нуждается в реформах, чтобы стать истинным глобальным сторожевым псом, в котором нуждаются чистые спортсмены», — заявил он.

Ранее Банька выступил с обращением к USADA в Париже. Он заявил, что в случае развития конфликта из-за допинг-дела китайских пловцов страна может быть изолирована на международной арене.

20 апреля стало известно, что в январе 2021 года в пробах 23 китайских пловцов был обнаружен запрещенный триметазидин. В Китае заявили, что следы препарата были найдены на кухне отеля, где останавливались спортсмены. В WADA посчитали, что доказательств, указывающих на употребление допинга, нет, поэтому пловцы были допущены к Олимпиаде в Токио.

После этого Тайгарт обвинил WADA и китайское агентство CHINADA в сокрытии информации. В США усомнились в независимости назначенного на расследование дела прокурора.