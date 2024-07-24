В США ответили на угрозы WADA о спортивной изоляции

Президент Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт ответил на угрозы главы Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольда Баньки спортивной изоляцией страны. Его слова приводятся на сайте организации.
Тайгарт призвал к реформам в WADA и обвинил Международный олимпийский комитет (МОК) в том, что организация опустилась до угроз в попытке заставить замолчать недовольных действиями агентства. «WADA нуждается в реформах, чтобы стать истинным глобальным сторожевым псом, в котором нуждаются чистые спортсмены», — заявил он.
Ранее Банька выступил с обращением к USADA в Париже. Он заявил, что в случае развития конфликта из-за допинг-дела китайских пловцов страна может быть изолирована на международной арене.
20 апреля стало известно, что в январе 2021 года в пробах 23 китайских пловцов был обнаружен запрещенный триметазидин. В Китае заявили, что следы препарата были найдены на кухне отеля, где останавливались спортсмены. В WADA посчитали, что доказательств, указывающих на употребление допинга, нет, поэтому пловцы были допущены к Олимпиаде в Токио.
После этого Тайгарт обвинил WADA и китайское агентство CHINADA в сокрытии информации. В США усомнились в независимости назначенного на расследование дела прокурора.