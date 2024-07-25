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23:17, 25 июля 2024Мир

Харрис заявила о готовности к дебатам с Трампом

Харрис заявила о готовности к дебатам с Трампом 10 сентября
Камала Харрис

Камала Харрис. Фото: Kaylee Greenlee Beal / Reuters

Кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис заявила, что готова к дебатам со своим оппонентом от Республиканской партии Дональдом Трампом 10 сентября. Об этом сообщает РИА Новости.

«Он ранее согласился на это, а теперь, кажется, он пошел на попятную, но я готова», — сказала Харрис.

22 июля Трамп заявил, что готов участвовать в дебатах с вице-президентом Харрис или любым другим кандидатом от демократов. Он подчеркнул, что не только готов, но и хочет дискуссии с оппонентами. Позже стало известно, что дебаты пройдут 10 сентября.

21 июля Байден объявил о выходе из президентской гонки, он поддержал кандидатуру вице-президента Камалы Харрис. Позднее она заявила, что будет бороться за выдвижение кандидатом в президенты США.

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      Марина Совина
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