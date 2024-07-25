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19:29, 25 июля 2024Спорт

МОК вручит отобранные у российских фигуристов медали на Олимпиаде в Париже

МОК вручит США и Японии отобранные у российских фигуристов медали на ОИ в Париже

Фото: Louisa Gouliamaki / Reuters

Церемония награждения американских и японских фигуристов медалями за командный турнир Олимпиады-2022 пройдет на ОИ-2024 в Париже. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Международного олимпийского комитета (МОК).

«МОК будет работать с Международным союзом конькобежцев (ISU), Олимпийским и Паралимпийским комитетом США и Национальным олимпийским комитетом Японии, чтобы обеспечить участие спортсменов в церемонии награждения здесь, в Париже. Мы рады, что спортсмены получили такую возможность после очень долгого ожидания», — говорится в заявлении. Сборной США вручат золотые медали, команде Японии — серебряные.

Ранее 25 июля стало известно, что Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил поданные российской стороной апелляции на лишение фигуристов золотых медалей. По мнению суда, ISU, отобрав у российской сборной первое месте, поступил верно.

29 января CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. В пробе фигуристки от декабря 2021 года были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидин. Все результаты спортсменки с этой даты аннулированы. В частности, Валиева вместе с ее партнерами по сборной России была лишена золота за победу в командном турнире на ОИ-2022.

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