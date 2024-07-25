Население Купянска отказалось от эвакуации

Администрация Купянска заявила, что население отказывается от эвакуации

Население Купянска в Харьковской области, куда продвигаются российские войска, отказывается от эвакуации, игнорируя призывы местных властей. Об этом заявил глава военной администрации города Андрей Беседин, передает ТАСС.

«Те люди, которые остаются [в Купянске], написали отказ от эвакуации», — сказал он. Беседин отметил, что эвакуация проходит сложно. По его словам, жители не хотят покидать город. Он уточнил, что в Купянской общине остаются около 7,3 тысячи человек.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявил, что штурмовое подразделение Вооруженных сил Украины (ВСУ) под усиленной охранной прибыло под Купянск. 24 июля российские военные ударили по месту дислокации батальона ВСУ и техники в Харьковской области. После удара было замечено большое количество автомобилей скорой помощи.