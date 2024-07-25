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10:01, 25 июля 2024Спорт

Оргкомитет ОИ-2024 назвал виновных в задержке матча футбольного турнира на два часа

Оргкомитет ОИ: игру Аргентины с Марокко задержали из-за фанатов марокканцев
СюжетЛетние Олимпийские игры

Фото: Thaier Al-Sudani / Reuters

В оргкомитете летних Олимпийских игр 2024 года в Париже объяснили двухчасовую задержку в игре мужского футбольного турнира между сборными Аргентины и Марокко. Слова представителя оргкомитета приводит CBC Sports.

Источник подчеркнул, что это произошло из-за поведения фанатов марокканцев, которые выбежали на поле. «Paris 2024 работает над тем, чтобы понять причины произошедшего и определить соответствующие действия», — заявили в оргкомитете.

Ранее Ассоциация футбола Аргентины (AFA) подала жалобу в Международную федерацию футбола (ФИФА). Организация потребовала от ФИФА обеспечить безопасность футболистов.

24 июля стало известно, что матч первого тура группового этапа мужского футбольного турнира Олимпийских игр 2024 года в Париже между сборными Аргентины и Марокко доиграли через два часа. Победу со счетом 2:1 одержали африканцы.

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      Алексей Гусев
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