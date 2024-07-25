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08:29, 25 июля 2024Бывший СССР

Подполье заявило об ударах по пригороду Житомира

Подпольщик Лебедев: ВС России нанесли четыре удара по пригороду Житомира
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Российские Вооруженные силы нанесли четыре удара по пригороду Житомира. Об этом заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

Он уточнил, что удары производились ночью. По его данным, их нанесли по северо-востоку города, в 12-15 километрах от центра. Подпольщик добавил, что в том направлении поехали машины скорой помощи и МЧС.

Ранее Лебедев сообщил о ракетном ударе по железнодорожному составу с военной техникой Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе Смела Черкасской области. Кроме того, как он утверждал, что российские войска поразили склады ВСУ с ракетами в Киевской области. Отмечалось, что на территории склада могли находиться боеприпасы с обедненным ураном.

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      Кристина Есикова
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