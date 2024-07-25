Стало известно об ударе ВС России по железнодорожному составу с военной техникой ВСУ

Подпольщик Лебедев: ВС РФ поразили железнодорожный состав с военной техникой ВСУ

Российские войска ракетным ударом поразили железнодорожный состав с военной техникой Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе Смела Черкасской области. Об этом стало известно из сообщения координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, передает РИА Новости.

«По словам местных жителей, прилетело в железнодорожный состав с военной техникой», — заявил подпольщик.

Он предположил, что на затянутых брезентом составах находилась гусеничная техника.

Ранее Лебедев также сообщил, что российские войска поразили склады ВСУ с ракетами в Киевской области. По его словам, на территории склада могли находиться боеприпасы с обедненным ураном.