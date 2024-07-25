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08:19, 25 июля 2024Бывший СССР

Стало известно об ударе ВС России по железнодорожному составу с военной техникой ВСУ

Подпольщик Лебедев: ВС РФ поразили железнодорожный состав с военной техникой ВСУ
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Алексей Коновалов/ТАСС

Российские войска ракетным ударом поразили железнодорожный состав с военной техникой Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе Смела Черкасской области. Об этом стало известно из сообщения координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, передает РИА Новости.

«По словам местных жителей, прилетело в железнодорожный состав с военной техникой», —  заявил подпольщик.

Он предположил, что на затянутых брезентом составах находилась гусеничная техника.

Ранее Лебедев также сообщил, что российские войска поразили склады ВСУ с ракетами в Киевской области. По его словам, на территории склада могли находиться боеприпасы с обедненным ураном.

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      Глеб Палехов
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