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17:45, 25 июля 2024Интернет и СМИ

Уехавший из России комик заявил о желании приезжать в страну

Комик Чужой заявил, что видит возможным свое возвращение в Россию

Кадр: TV2media / YouTube

Известный стендап-комик Денис Чужой, уехавший из России, заявил, что хотел бы иметь возможность приезжать в страну. О перспективе возвращения он высказался в интервью для YouTube-канала TV2media.

На вопрос о том, видит ли юморист свое возвращение в Россию возможным, Чужой ответил утвердительно. При этом он отметил, что скорее хочет приезжать в страну, чтобы видеться с близкими. Комик подчеркнул, что не знает, есть ли у него желание вернуться насовсем. «Ты должен быть оптимистом, даже если немножко выглядишь идиотом», — заключил юморист.

Ранее Чужой рассказал, что, живя за границей, старается не привлекать к себе внимания. По его словам, ему хотелось бы сохранить возможность заниматься любимым делом и путешествовать и при этом не бояться депортации.

До этого комик заявил, что после переезда испытывал неловкость за свою национальность. Чужой признался, что ему хотелось оправдываться за то, что он русский.

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      Мария Большакова
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