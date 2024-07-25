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17:04, 25 июля 2024Моя страна

В Крыму обнаружили уникальную находку

Археологи обнаружили в Крыму фрагмент позднеантичной скульптуры

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Фрагмент позднеантичной скульптуры обнаружили археологи Государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический» во время раскопок в Крыму. Об этом сообщает РИА Новости.

Находку сделали в колодце, который расположен за пределами древних оборонительных стен. Специалисты считают, что скульптура датируется III–IV веками нашей эры и изображает Иисуса Христа в образе Доброго Пастыря.

Заведующий отделом «Городище и некрополь» Государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический» Даниил Костромичев рассказал, что верхние пять метров засыпи колодца состояли исключительно из камней, практически отсутствовали грунт и фрагменты керамики.

«В основании этой каменной забивки мы нашли фрагмент мраморной скульптуры», — отметил он.

Ранее сообщалось, что археологи обнаружили в Крыму остатки храма, которые помогли раскрыть тайну Боспорских царей. Находка, которой насчитывается более двух тысяч лет, помогла выяснить, что боспоряне использовали храм для жертвоприношений.

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