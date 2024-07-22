В России раскрыли тайну Боспорских царей

Археологи в Керчи нашли деталь древнего храмового комплекса

Археологи обнаружили в Крыму остатки храма, которые помогли раскрыть тайну Боспорских царей. Об этом сообщают «Известия».

Находка, которой насчитывается более двух тысяч лет, помогла выяснить, что боспоряне использовали храм для жертвоприношений.

«Этот храм основал царь Фарнак II. Даже знаем, в честь какого события: он победил здесь, по-видимому, скифов, и в этой битве ему угрожала, скорее всего, какая-то опасность, потому что храм был посвящен Сатеру — то есть спасителю. И здесь мы понимаем, что это знаковое место было для всей Боспорской династии», — рассказали специалисты.

Ученым удалось обнаружить плиты, надписи на которых развеяли сомнения о предназначении сооружения. Они гласят: «Царь Фарнак основал храм Зевса Генарха».

Ранее сообщалось, что в Челябинске обнаружили письмо известного врача Николая Неаполитанова. Рукопись лежала более ста лет между страницами дореволюционного медицинского учебника 1905 года.