Письмо известного врача обнаружили в России

В Челябинске обнаружили письмо известного врача XX века

В Челябинске обнаружили письмо известного врача Николая Неаполитанова. Как сообщает ГТРК «Южный Урал», находка попала в Государственный исторический музей Южного Урала.

По словам сотрудников музея, рукопись лежала более ста лет между страницами дореволюционного медицинского учебника 1905 года. Неаполитанов обращался к своему знакомому сельскому врачу Владимиру и рассуждал о важности акушерской деятельности.

Письмо было написано в марте 1911 года, после этого Неаполитанов лечил раненых во время Первой мировой и Гражданской войн.

В мае сообщалось, что радиостанцию времен Великой Отечественной войны нашли при раскопках недалеко от станицы Клетской в Волгоградской области. Находка оказалась действительно уникальной, так как в радиостанции успели спрятать письмо.