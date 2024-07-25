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18:21, 25 июля 2024Спорт

В России отреагировали на вердикт CAS по лишению фигуристов золота ОИ-2022

ОКР о вердикте CAS по лишению фигуристов золота Игр-2022: иллюзий не было

Фото: Denis Balibouse / Reuters

В Олимпийском комитете России (ОКР) отреагировали на вердикт Спортивного арбитражного суда (CAS) по лишению фигуристов золота Игр-2022 в командном турнире. Заявление приводится на сайте организации.

В ОКР рассказали, что разочарованы тем, что апелляция российской стороны была отклонена. «Иллюзий относительно исхода этого дела не было, так же, как и в случаях прочих исков или апелляций, поданных с российской стороны за последние почти 3 года», — говорится в сообщении. В ОКР добавили, что решения по апелляции Канады нет, поэтому окончательное распределение медалей не завершено.

Ранее 25 июля стало известно, что комиссия CAS пришла к выводу, что Международный союз конькобежцев (ISU) принял верное решение в отношении российской сборной, лишив команду золота. Оспорить это решение пытались ОКР, Федерация фигурного катания на коньках России, а также фигуристы Александр Галлямов, Анастасия Мишина, Никита Кацалапов, Виктория Синицина, Марк Кондратюк и Камила Валиева.

29 января CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. В пробе фигуристки от декабря 2021 года были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидин. Все результаты спортсменки с этой даты аннулированы.

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