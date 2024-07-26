Бывшая россиянка выступила знаменосцем сборной Кипра на Олимпиаде

Бывшая россиянка Куличенко выступила знаменосцем сборной Кипра на Олимпиаде-2024

Сменившая гражданство российская легкоатлетка Елена Куличенко выступила знаменосцем сборной Кипра на церемонии открытия Олимпийских игр-2024. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Церемония стартовала в 20:30 по московскому времени. Она впервые проходит не на стадионе, а на Сене. Сборные во главе со знаменосцами проплывают по реке на кораблях.

Ранее греческий портал eReportaz обнаружил у Куличенко аккаунт на OnlyFans. «Это фейк, расфоршенный без проверенной инфы», — отреагировала на появившуюся информацию бывшая россиянка.

Куличенко, выступающая в прыжках в высоту, сменила гражданство в 2021 году. Она является вице-чемпионкой России среди юниоров, а также призером юношеского европейского фестиваля 2017 года.