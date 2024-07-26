«Сделка с дьяволом». В офисе Зеленского выступили против мирного соглашения с Россией. Что не нравится Киеву?

Подоляк допустил заморозку конфликта в случае мирного соглашения с РФ

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк выступил против потенциального мирного соглашения с Россией. В интервью агентству The Associated Press он назвал соглашение с Москвой «сделкой с дьяволом».

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Подоляк перечислил опасения Украины из-за мирного соглашения

Подоляк допустил, что соответствующее соглашение может привести к замораживанию конфликта на какое-то время, и Россия, по его мнению, в это время «будет работать над ошибками и модернизировать свою армию».

По мнению советника, потенциальная сделка между Москвой и Киевом лишь даст России возможность для укрепления своей армии. Примечательно, что подобные опасения по поводу замораживания конфликта высказывал и президент России Владимир Путин. Глава российского государства тоже предполагал, что Украина пойдет на временное перемирие, чтобы восстановить потери и перевооружиться. Поэтому, говорил Путин еще в июне, Россия предлагает план полного прекращения конфликта, а не его заморозки.

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Подоляк пояснил, что подписание мирного соглашения не будет означать полной остановки конфликта. По его мнению, Россия должна понести юридическую ответственность за свои действия. Иначе, считает украинский политик, «вы подписали себе билет на продолжение войны в других масштабах, с другими действующими лицами».

Трамп может вынудить Украину принять мирное соглашение

Кандидат в президенты США Дональд Трамп в случае победы на выборах может принудить президента Украины Владимира Зеленского к миру. Такое развитие событий допустил на условиях анонимности высокопоставленный украинский чиновник в интервью журналу Time. В связи с этим 2025 год будет «очень тяжелым» для Киева, считает политик.

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«Трамп, скорее всего, сократит помощь Украине и вынудит Зеленского принять мирное соглашение, сильно перекошенное в пользу России», — объяснил собеседник издания.

До этого издание Express сообщало, что Украина может принять мирный план Трампа, если он одержит победу на выборах президента США. В материале подчеркивается, что республиканцы собираются сократить расходы на военную помощь Киеву, что придаст украинским властям дополнительный импульс для поиска путей мирного урегулирования. Американский политик обещал урегулировать конфликт на Украине еще до инаугурации.